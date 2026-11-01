ÖSYM 2026-KPSS DHBT'de soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı - Son Dakika
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ÖSYM 2026-KPSS DHBT'de soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı

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ÖSYM, bugün uygulanan 2026-KPSS DHBT'nin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı. Her testin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı, adaylar tamamına AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan 2026-KPSS DHBT'de her testin temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ÖSYM 2026-KPSS DHBT'de soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı - Son Dakika
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