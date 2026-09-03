ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı Giriş Belgelerini Erişime Açtı - Son Dakika
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ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı Giriş Belgelerini Erişime Açtı

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ÖSYM, 2026-KPSS Lisans sınavının 12-13 Eylül'de yapılacak Alan Bilgisi oturumları için sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle alabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026- KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumuna ait sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın 12 Eylül'de uygulanacak Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 13 Eylül'de uygulanacak Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Kaynak: AA

Güncel, Eylül, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı Giriş Belgelerini Erişime Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı Giriş Belgelerini Erişime Açtı - Son Dakika
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