ÖSYM 2026-TR-YÖS/2 sonuçlarını açıkladı, adaylar sonuc.osym.gov.tr'den erişecek

ÖSYM 2026-TR-YÖS/2 sonuçlarını açıkladı, adaylar sonuc.osym.gov.tr'den erişecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 11 Ekim'de uygulanan 2026-TR-YÖS/2 sınavının değerlendirme işlemlerini tamamlayarak sonuçları açıkladı. Adaylar sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 11 Ekim'de uygulanan 2026-TR-YÖS/2 değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA
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