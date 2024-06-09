ÖSYM Başkanı: YKS Başarıyla Tamamlandı, Hukuki Süreç Başlatıldı

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başarıyla tamamlandığını belirterek, "Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı haberler ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

YKS, tamamlandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS'nin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Ersoy'un X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) başarıyla tamamlanmıştır. Bu büyük organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberler ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."