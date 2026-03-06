ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek

06.03.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) 7 Mart Cumartesi, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) ise 8 Mart Pazar günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) 7 Mart Cumartesi, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) ise 8 Mart Pazar günü yapılacak.

2026-GUY, Ankara ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak. Sınav için 23 salon kullanılacak. Sınav, saat 13.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecek.

Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda çoktan seçmeli 60 soru sorulacak. 15.15'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınava 2 bin 989 aday katılacak. Sınav sonuçları 27 Mart tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL/1 için 4 bin 534 salon kullanılacak

KKTC'nin başkenti Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'de 81 ilde toplam 89 sınav merkezinde uygulanacak YÖKDİL/1 için 316 bina ve 4 bin 534 salon kullanılacak.

Sınava İngilizce Fen Bilimleri alanında 28 bin 12, İngilizce Sağlık Bilimleri alanında 46 bin 927, İngilizce Sosyal Bilimler alanında 35 bin 916 ve Arapça Sosyal Bilimler alanında 3 bin 26 olmak üzere 113 bin 881 aday katılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Kırgızistan-Bişkek ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da sınav Türkiye ile eş zamanlı başlayacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin kullanılacağı sınav sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşacak.

Adaylara 80 soru sorulacak. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınav sonuçları 8 Nisan'da açıklanacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, cumartesi saat 11.00-13.30, pazar 07.00-10.00 arasında açık tutulacak.

Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Sınavlarda 16 bin 416 kişi görev alacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YÖKDİL/1 VE 2026-GUY sınavlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Hafta sonu yapılacak sınavlar için elektronik sınav merkezinde, ülke genelinde ve yurt dışında gerekli teknik ve idari hazırlıkların tamamlandığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınav güvenliğinin ve adaylara uygun sınav ortamının sağlanması amacıyla 16 bin 416 görevli sınavlarda görev alacak. Sınavlara başvuran 296 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. YÖKDİL'e başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 807 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 153 aday YÖKDİL uygulamasına katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 49 bina YÖKDİL için sınav binası olarak kullanılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

Kaynak: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Cumartesi, YÖKDİL, Güncel, Pazar, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Real Madrid’de kriz: Arda Güler’i sırtından bıçakladılar Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:54:23. #7.12#
SON DAKİKA: ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.