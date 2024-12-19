ÖSYM Kamu Atamaları İçin Yerleştirme Duyurdu - Son Dakika
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ÖSYM Kamu Atamaları İçin Yerleştirme Duyurdu

ÖSYM Kamu Atamaları İçin Yerleştirme Duyurdu

ÖSYM, kamu kurumlarına yerleştirme sürecinin başladığını açıkladı. Tercihler 26 Aralık'a kadar yapılacak.

19.12.2024 12:17
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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca merkezi yerleştirme yapılacağını duyurdu. Yayınlanan tercih kılavuzuna göre, başvurular bugün başlayacak.

ÖSYM, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına KPSS puanıyla yapılacak merkezi yerleştirme için tercih kılavuzunu yayımladı.  Buna göre adaylar, bugün başlayacak tercih işlemlerini 26 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Adayların tercih kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 14 Temmuz 2024, 1 Eylül 2024 ve 15 Eylül 2024 tarihlerinde yapılmış olan KPSS'den (2024-KPSS Lisans, 2024-KPSS Ön Lisans ve 2024-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları şartı aranacak.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacak.

Kaynak: ANKA

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