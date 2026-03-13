ÖSYM pazar günü üç sınav düzenleyecek - Son Dakika
ÖSYM pazar günü üç sınav düzenleyecek

13.03.2026 10:39
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) 15 Mart Pazar günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2026-MEB-EKYS 50 ilde 52 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 133 bina ve bin 875 salon kullanılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2026-MEB-EKYS 50 ilde 52 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 133 bina ve bin 875 salon kullanılacak.

MEB-EKYS uygulamasına 51 bin 324 aday katılacak. Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapan adayların katılacağı sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sonuçlar 9 Nisan'da açıklanacak.

TUS 14 ilde, STS Tıp Doktorluğu Ankara'da düzenlenecek

2026-TUS 1. Dönem, 14 il ve 15 sınav merkezinde Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi şeklinde yapılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi için 67 bina ve bin 198 salon, Klinik Tıp Bilimleri Testi için 69 bina ve bin 263 salon kullanılacak.

Temel Tıp Bilimleri Testine 32 bin 927, Klinik Tıp Bilimleri Testine 34 bin 531 aday katılacak.

2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem ise yalnız Ankara'da iki aşama olarak düzenlenecek. Birinci aşama için bir bina ve 3 salon, ikinci aşama için 5 bina ve 76 salon kullanılacak.

Birinci aşamaya 52, ikinci aşamaya bin 439 aday katılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu birinci aşaması saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu ikinci aşaması saat 14.45' te başlayacak.

İki sınav için testler 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak. Adaylara 135 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden önceki oturumlar 12.30'da, öğleden sonraki oturumlar 17.00'de sona erecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar TUS 1. Dönem için 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınavların sonuçları 15 Nisan'da açıklanacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, pazar günü 07.00-14.30 saatlerinde açık tutulacak.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

"Sınavlara başvuran 369 engelli aday için uygun ortam oluşturuldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, uygulamalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Pazar günü düzenlenecek sınavlar, hem adayların bireysel mesleki geleceğini şekillendirmesi hem de eğitim ve sağlık sistemine nitelikli insan gücünü karşılayacak olması dolayısıyla ülkemiz için önem arz etmektedir. Sınavlara hazırlıklarımızı bu bilinçle tamamladık. Emniyet görevlisi dahil 15 bin 613 görevli sınavlarda görev yapacak. Sınavlara başvuran 369 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 784 aday bu haktan yararlandı. Hükümlü veya tutuklu olarak bulunan 4 aday sınavlara katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 4 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

Kaynak: AA

