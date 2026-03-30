Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı

30.03.2026 11:30
Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, belediye çalışanı sevgilisiyle farklı güzergahlar kullanarak Batum’da buluşup tatil yaptığı kayıtlarla ortaya çıktı. İkilinin valizlerinde bulunan uçak etiketleri de seyahati doğruladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

OTELDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Yalım Ankara’da belediye çalışanı olduğu belirtilen S.A. (21) ile kaldığı otel odasında yakalanmıştı.

YURTDIŞI TATİLİ KAYITLARA YANSIDI

Sabah gazetesinin haberine göre; soruşturma dosyasına giren kayıtlarda, Yalım’ın belediye çalışanı sevgilisi S.A. ile yurtdışına tatil yaptığı tespit edildi. Kayıtlara göre Yalım, 21 Mart Cumartesi günü saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yaparak 13.45’te kalkan uçakla Gürcistan’ın Batum kentine gitti ve 16.40’ta iniş yaptı.

FARKLI GÜZERGAHLARLA AYNI NOKTADA BULUŞTULAR

S.A.’nın ise 22 Mart Pazar günü saat 00.10’da Artvin Sarp Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına geçtiği belirlendi. İkilinin farklı güzergâhlar kullanmalarına rağmen Batum’da buluşarak birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı.

VALİZ ETİKETLERİ DETAYLARI DOĞRULADI

Kayıtlara göre Yalım ve S.A., 24 Mart sabahı saat 06.52’de Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Aynı gün Rize-Artvin Havalimanı’ndan Ankara’ya geçen ikili, Ankara’daki otelde düzenlenen operasyonda yakalandı. İkilinin valizlerinde bulunan uçak etiketleri de seyahati doğruladı.

İŞE GİTMEDEN MAAŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir diğer çarpıcı bulgu ise belediyedeki kadro uygulamaları oldu. Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisi olduğu belirlenen A.A.'nın 2024'te belediyede kadroya alındığı tespit edildi. Ancak A.A.'nın işe gitmeden maaş aldığı ve belediye imkânlarıyla yurtdışı seyahatleri yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, belediyede "hayali personel" uygulamasını gözler önüne serdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Turan Özgök Turan Özgök:
    Nasıl bereketli bir ülkeymişiz arkadaş, yiye yiye bitiremediler. 130 2 Yanıtla
  • Hasan DUR Hasan DUR:
    Atatürkçü kimliğiyle mahsuru olmaz. Her türlü yırtar 88 29 Yanıtla
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    A b partisi gözetmeden belediyeler denetlensin kim bilir kaç bin kişi bedavadan maaş alıyor 84 0 Yanıtla
    Kenann Sırmal Kenann Sırmal:
    Adapazarı belediye başkanının haber olmaz, Onun durumu bundan farklı değilki 4 3
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    niye işe gitmeden miş,gidiyormuşya… 54 2 Yanıtla
    nxw8yjbcym nxw8yjbcym:
    evet Uşak/Ankara/Batum arası çalışıyormuş ;-) 14 0
  • mithat kibarkaya mithat kibarkaya:
    Her belediyede en az yüzde 10 işe gitmeyen var 25 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
