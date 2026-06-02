Otel Güvenlik Görevlisi Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otel Güvenlik Görevlisi Bıçakla Öldürüldü

02.06.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da otel güvenlik görevlisi bıçakla öldürüldü, sanıklar hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otelde çalışan güvenlik görevlisinin bıçaklayarak öldürmesine ilişkin 1'i tutuklu 2 sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Savcılığınca, sanıklar E.T. ve H.S. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan maktul Tahsin Göker ve arkadaşı Talat Kağan Başak'ın, otel çevresinde alkol alarak duvarlara işeyen ve çevreye rahatsızlık veren sanıkları uyardığı belirtildi.

Olay yerinden ayrılmayan sanıklar E.T. ve H.S. ile maktul ve arkadaşı arasında kavga çıktığını aktarılan iddianamede, sanık E.T'nin üzerinde bulunan bıçakla maktulün üzerine yürüdüğü, sanık H.S'nin de kendisini tutan maktulün yüzüne yumruk atarak yere düşürdüğü kaydedildi.

İddianamede, sanık E.T'nin yere düşen maktulün göğüs kafesine bıçakla vurduğu, sanık H.S'nin de yüzüne yumruk atarak olay yerinden kaçtıkları anlatıldı.

Sanık E.T. iddianamede yer alan ifadesinde, önce karşı tarafın kendilerine küfür edip kafa attığını öne sürerek, üzerindeki bıçağı maktul ve arkadaşını korkutmak için savurduğunu öne sürdü.

Sanık H.S. ise kavga sırasında E.T'nin bıçak çıkararak kavga ettikleri kişilere salladığını, bu sırada kendisinin de elinden yaralandığını ifade etti.

İddianamede, suçu müşterek iştirak halinde işledikleri gerekçesiyle iki sanığın da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Olay

Kaleiçi mevkisinde bir otelin önünde 9 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve mesai arkadaşı Talat Kağan Başak, otelin önünde oturan E.T. (20) ile H.S'yi (18) bulundukları yerden uzaklaşmaları için uyarması üzerine taraflar arasında kavga çıkmıştı

Kavgada, E.T. tarafından bıçakla yaralanan güvenlik görevlisi Göker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bölgede görevli bekçiler tarafından yakalanan şüpheliden E.T. tutuklanırken, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Cinayet, Güncel, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otel Güvenlik Görevlisi Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:27:14. #7.13#
SON DAKİKA: Otel Güvenlik Görevlisi Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.