Otel Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarına Hakaret Eden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Otel Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarına Hakaret Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Otel Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarına Hakaret Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret ettiği iddia edilen Filiz A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

28.01.2025 13:17  Güncelleme: 13:20
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BOLU Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filiz A. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret ettiği öne sürülen Filiz A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli, Nevşehir'deki adresinde yakalandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'Hakaret' suçlarından gözaltına alınan Filiz A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER-NEVŞEHİR-DHA

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Bolu, Son Dakika

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