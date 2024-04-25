Otizmli Çocuklar, Hayvanlarla Eğitim Alarak Hayata Tutunuyor

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Antalya'ın Aksu ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen merkezde, otizmli bireyler hayvanlarla bir arada eğitim alarak hayata umutla tutunmaya çalışıyor.

İlçede atıl halde bulunan köy okulu, 22 yaşında ağır otizmli birey annesi Demet Çileli öncülüğünde ve hayırseverlerin desteğiyle restore edilerek Şahin Harun Kırbıyık Otizm Kurs Merkezi adıyla 2020'de otizmli çocukların faydalanması amacıyla hizmete açıldı.

35 otizmli çocuğa hizmet verilen merkezde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitmenler, çeşitli eğitimlerle ve hayvan sevgisiyle otizmli bireyleri topluma kazandırmaya çalışıyor.

Otizmliler, aileleriyle merkeze gelerek kendi ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlenmiş programlarda spor, müzik, resim, takı tasarımı, el sanatları gibi eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

El sanatları dersine giren otizmli bireyler, geri dönüşüm atölyesinde aldıkları eğitimle evde kullanılmayan atık malzemelerden anahtarlık, kumbara, pano, tabak, maket ve duvar saati gibi objeler yapıyor.

Çocuklar, eğitimlerin yanı sıra merkezin bahçesindeki eşek, kedi, ördek, tavuk ve köpeklerle de gün içinde vakit geçiriyor.

"Amacımız, bu eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamak"

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, AA muhabirine, ağır otizmli çocuğuyla yaşadıkları sürecin kendilerini böyle bir merkezi kurmaya sevk ettiğini söyledi.

Merkezde 3 yıldır aktif olarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Çileli, "Otizmli çocuklarımız ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlenmiş programlarla haftanın 5 günü 8 saat boyunca yoğun eğitim alıyor. Kepez Belediyesi ücretsiz servis imkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı spor antrenörlerimizi sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Kurumundan da 13 öğretmen geliyor. Amacımız, Antalya başta olmak üzere tüm illerde bu eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamak. Şu anda otizmli 35 öğrencimiz var. Kapasitemizi yükseltmek için yeni girişimlerde bulunacağız." dedi.

Çileli, merkezin bahçesindeki hayvanların çocukların gelişimine olumlu etkilerinin olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.

Otizmli bireyler atık maddeleri dönüştürüyor

Eğitmen Sermin Şarlak Deniz ise el sanatları eğitiminde atık maddeleri dönüştürerek bireylerin hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de ekonomiye katkı sağladıklarını anlattı.

Deniz, gazoz kapakları, pet şişeler, mutfak eşyaları gibi ürünleri aksesuar ve ev eşyaları haline getirdiklerini kaydetti.

Eğitimlere katılan otizmli 14 yaşındaki Batuhan Pakel de geri dönüşüm atölyesinde gazoz kapaklarından ağaçlar yaptığını, cam, pet şişe ve plastikleri geri dönüştürerek eserler ürettiklerini dile getirdi.

Pakel, merkezdeki evcil hayvanları çok sevdiklerini ve onlarla zaman geçirince mutlu olduklarını kaydetti.