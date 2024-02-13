Otizmli Öğrencilerin El Emeği Ürünleri Depremzedelere Gönderiliyor

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Düzce'de hediyelik eşya, bez bebek yapımı ve taş boyama eğitimi alan otizmli öğrencilerin el emeği ürünleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen özel gereksinimli çocuklara gönderiliyor.

Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki güzel sanatlar öğretmenleri, atölye derslerinde öğrencilerine işbirliği, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duygularını aşılıyor.

Yaklaşık 1 yıldır hediyelik eşya, bez bebek yapımı, taş boyama ve kalıp çalışmalarına ağırlık veren öğretmenlerin gayretiyle, otizmli öğrenciler motor becerilerini geliştiriyor.

Öğrencilerin derslerde ürettikleri el emeği ürünler, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen illerde eğitim alan özel gereksinimli çocuklara gönüllüler tarafından götürülüyor.

Afetzede özel öğrencilerin yüzlerini güldürmeyi amaçlayan uygulamayla aynı zamanda otizmlilerde paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma gibi duygularının geliştirilmesi hedefleniyor.

"Çocuklarımızla eğlenerek, öğreniyoruz"

Özel eğitim öğretmeni Fatoş Demir, AA muhabirine, geçen yıl mezun olan öğrencilerin bile atölye eğitimi için haftanın belirli günlerinde çalışmaya katkı verdiğini söyledi.

Çocukların hem el becerilerinin geliştiğini hem de yardımlaşma duygularının pekiştiğini anlatan Demir, "Çocuklarımızla eğlenerek, öğreniyoruz. Geliyoruz, sabahları müziğimizi açıyoruz. Hep beraber şarkı söyleyerek, oyunlar oynuyoruz. Onlara işi sevdirmeye çalışıyoruz. Severek yapıyorlar. Yaptığımız işleri sene sonunda sergiliyoruz." diye konuştu.

Demir, depremzede çocuklar için hediyeler hazırladıklarını aktararak, "Depremzede arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de burada çeşitli hediyeler yapıyoruz. Onlara destek oluyoruz. Çocuklarımız severek yapıyor, kardeşlerini çok seviyor. Onlar adına da çok üzgünler." şeklinde konuştu.

Uygulamadan ailelerin mutluluk duyduğunu ve annelerden güzel dönüşler aldıklarını anlatan Demir, ürünlerin geri kalanlarını yıl sonu sergilerinde satarak gelirini atölyedeki eğitimlerde kullandıklarını kaydetti.

Özel öğrenci velisi Fatma Aydoğdu da çocuğunun atölye derslerinde çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Otizmli çocukların sürekli derslere katılarak kazandıkları el becerilerini unutmadıklarına değinen Aydoğdu, "Hem de kaliteli bir zaman geçirmiş oluyorlar. Böyle bir kursun olması büyük bir nimet. Bu çalışmalar olmazsa çocukların okuldan mezun olduktan sonra gidebilecekleri bir yer yok. Bu her şekilde güzel bir şey. Devletimiz bu konuda özel çocuklarımıza yönelik güzel işler yapıyor. İnşallah daha güzellerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.