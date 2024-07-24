Otizmli Sanatçı Kemal Deniz Yıldırım'ın Bateri Gösterisi Beğeni Topladı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 27. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan otizmli sanatçı Kemal Deniz Yıldırım'ın bateri gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

Ortaca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival, üçüncü gününde farklı etkinliklerde devam etti.

Etkinlik kapsamında Yıldırım, Pazaryeri'nde sahne aldı. Yıldırım'ın bateri gösterisini izleyenler sanatçıyı ayakta alkışladı.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Yıldırım'ın en büyük mutluluğunun bateri çalmak olduğunu söyledi.

Festivalde sanatçının mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Tezcan, "Farkındalık yaratmak adına çok güzel bir organizasyon oldu." dedi.

Ortaca Belediye Meclis üyesi Zümrüt Avcı, Yıldırım'a Atatürk portresi ve bayrak vererek teşekkür etti.

Festivalde ayrıca Ortaca Kent Konseyi TSM topluluğu ve Afish Band konser verdi.

Festival, 28 Temmuz'da sona erecek.