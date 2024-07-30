Otizmli Ultra Maraton Yüzücüsü Tuna Tunca'ya Destek Sözü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otizmli Ultra Maraton Yüzücüsü Tuna Tunca'ya Destek Sözü

Güzelbahçe'de yaşayan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ı ziyaret ederek destek sözü aldı. Başkan Günay, Tuna'nın başarısını tüm billboardlara asacaklarını belirtti.

30.07.2024 11:19  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Güzelbahçe'de yaşayan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ı ziyaret etti, destek sözü aldı. Başkan Günay, "Tuna, Manş Denizi'ni geçtiğinde Güzelbahçe'deki tüm billboardlara Tuna'nın başarısını asacağız" dedi.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçmek için hazırlıklarına başladı. Güzelbahçe Belediye Başkan Mustafa Günay'ı annesi Gülnur Tunca ile ziyaret ederek destek sözü aldı.

Günay: "Tüm billboardlara Tuna'nın başarısını asacağız"

Güzelbahçe için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Tuna kimsenin başaramadığı birçok başarıya imza atmış ve bizi gururlandırmıştır. Manş Denizi zorlu bir parkur. Zor ama Tuna için zor diye bir şey yok. O başarmak için doğmuş. Manş'ı aşıp gelecek ve Güzelbahçe'nin, İzmir'in, Türkiye'nin gururu olacak. Dünyaya bizi tanıtacak. Biz de Tunamız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her türlü destekte yanında olacağız. Tuna Manş Denizi'ni geçtiğinde Güzelbahçe'deki tüm billboardlara Tuna'nın başarısını asacağız. Bu da belediyemizin Tuna sonsuz desteğidir. Onlar bizim geleceğimiz, geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Tuna başaracak ve bayrağımızı dalgalandıracak" diye konuştu.

Tunca'nın başarıları...

Henüz 10 yaşındayken lisanslı yüzücü olmayı başaran Tuna, ilerleyen süreçte şu an antrenörü olan Mert Onaran ile tanışarak havuz yarışlarına katıldı ve orada dereceler kazandı. Ardından açık suda yüzmeye başlayan Tunca, ilk açık su yarışına 2018 yılında Çanakkale Boğazı'nda katılarak, engelli kategorisinde derece yaptı. İstanbul Boğazı'nı da 3 kez geçen Tunca, İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye kadar yüzen Tunca, bu etabı solo geçen ilk otizmli birey oldu. Tunca'nın şimdiki hedefi ise 4 yıldır hazırlıklarını sürdürdüğü ve 10-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği, İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizi'ndeki 36 kilometrelik mesafeyi geçebilmek.

Kaynak: ANKA

Mustafa Günay, Güzelbahçe, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli Ultra Maraton Yüzücüsü Tuna Tunca'ya Destek Sözü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 12:55:15. #1.13#
SON DAKİKA: Otizmli Ultra Maraton Yüzücüsü Tuna Tunca'ya Destek Sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement