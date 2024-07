Otizmli Ultra Maraton Yüzücüsü Tuna Tunca'ya Destek Sözü

Güncel

(İZMİR) - Güzelbahçe'de yaşayan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ı ziyaret etti, destek sözü aldı. Başkan Günay, "Tuna, Manş Denizi'ni geçtiğinde Güzelbahçe'deki tüm billboardlara Tuna'nın başarısını asacağız" dedi.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçmek için hazırlıklarına başladı. Güzelbahçe Belediye Başkan Mustafa Günay'ı annesi Gülnur Tunca ile ziyaret ederek destek sözü aldı.

Günay: "Tüm billboardlara Tuna'nın başarısını asacağız"

Güzelbahçe için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Tuna kimsenin başaramadığı birçok başarıya imza atmış ve bizi gururlandırmıştır. Manş Denizi zorlu bir parkur. Zor ama Tuna için zor diye bir şey yok. O başarmak için doğmuş. Manş'ı aşıp gelecek ve Güzelbahçe'nin, İzmir'in, Türkiye'nin gururu olacak. Dünyaya bizi tanıtacak. Biz de Tunamız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her türlü destekte yanında olacağız. Tuna Manş Denizi'ni geçtiğinde Güzelbahçe'deki tüm billboardlara Tuna'nın başarısını asacağız. Bu da belediyemizin Tuna sonsuz desteğidir. Onlar bizim geleceğimiz, geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Tuna başaracak ve bayrağımızı dalgalandıracak" diye konuştu.

Tunca'nın başarıları...

Henüz 10 yaşındayken lisanslı yüzücü olmayı başaran Tuna, ilerleyen süreçte şu an antrenörü olan Mert Onaran ile tanışarak havuz yarışlarına katıldı ve orada dereceler kazandı. Ardından açık suda yüzmeye başlayan Tunca, ilk açık su yarışına 2018 yılında Çanakkale Boğazı'nda katılarak, engelli kategorisinde derece yaptı. İstanbul Boğazı'nı da 3 kez geçen Tunca, İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye kadar yüzen Tunca, bu etabı solo geçen ilk otizmli birey oldu. Tunca'nın şimdiki hedefi ise 4 yıldır hazırlıklarını sürdürdüğü ve 10-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği, İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizi'ndeki 36 kilometrelik mesafeyi geçebilmek.