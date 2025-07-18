Otobüs Kazasında 10 Yaralı

Antalya- Denizli kara yolunda şehirler arası yolcu otobüsünün yoldan çıkıp ağaçlara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
İzzet Uyuğ'un kullandığı 34 RVS 60 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Korkuteli ilçesi Yukarıkaraman Mahallesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, ağaçlara çarptı.
Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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