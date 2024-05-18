Otobüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı - Son Dakika
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Otobüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Otobüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otobüs şoförü, rahatsızlanan bir yolcuyu güzergah dışına çıkarak Safranbolu Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Genç kızın durumu iyi olduğu öğrenildi. Şoför, insanlık görevini yerine getirdiğini belirtti.

18.05.2024 12:03
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergah dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Kent merkezinden Selim Şirin yönetimindeki 78 SB 145 plakalı belediye otobüsüne binen genç kız, bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumu fark eden Şirin, güzergahını değiştirerek yolcuyu Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastaneye getirilerek sağlık personeline teslim edilen genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Şirin, gazetecilere, Karabük-Safranbolu seferini yaparken bir yolcunun rahatsızlandığını fark ettiğini söyledi.

Otobüsü uygun bir yerde durdurduğunu belirten Şirin, "Bir anda fenalaştı. İlk müdahaleyi yapmak için çevresini boşalttık. Daha sonra güzergah dışına çıkarak kendisini en yakın hastane olan Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürdüm. İnsanlık görevimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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