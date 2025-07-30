Otobüste Taciz İddiası: M.K. Gözaltına Alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bindiği halk otobüsünde yanına oturduğu kadını taciz ettiği iddia edilen M.K., kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Gebze'deki bir halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse binen M.K., kadın yolcunun yanına oturdu. M.K., iddiaya göre bir süre sonra yanına oturduğu kadına müstehcen davranışlarda bulundu. Olayın ardından, kadın yolcunun şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.