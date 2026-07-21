Otomobil Driftine 165 Bin Lira Ceza

Ordu'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 165 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele ve Trafik şubeleri ekiplerince yapılan çalışmada, B.G'nin kullandığı otomobille Ordu-Fatsa kara yolu Efirli Cezaevi Kavşağı bağlantı yolu güzergahında drift yaptığı ve bu görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.

Sürücüye, drift yaptığı gerekçesiyle 140 bin lira, "trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri alenen yaymak ve övmek" maddesi kapsamında da 25 bin lira olmak üzere toplam 165 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün belgesi de 60 gün süreyle geri alındı.