Otomobil ile çarpışan motosikletteki Hasan Emre de hayatını kaybetti

08.05.2026 13:42
ADANA'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı, Ferdi Dağparçası'nın (21) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan arkadaşı Hasan Emre Ayan (22) da yaşamını yitirdi.

Kaza, 1 Mayıs gecesi Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Şahin Karıncaoğlu'nun kullandığı 34 YAN 34 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ferdi Dağparçası yönetimindeki 01 ARJ 825 plakalı motosiklet çarpıştı. Savrulan motosiklet, park halindeki 01 DS 958 plakalı kamyonete çarptı. Bu sırada motosiklet ile kamyonet alev aldı. Ehliyetsiz olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Ferdi Dağparçası, kaza yerinde yaşamını yitirdi, beraberindeki arkadaşı Hasan Emre Ayan ağır yaralandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürüldü. Yaralı Ayan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Karıncaoğlu'nun 0,65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Karıncaoğlu tutuklandı. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Dağparçası'nın cenazesi toprağa verildi.

ÖLÜ SAYISI 2'E YÜKSELDİ

Hastanede tedavi altında olan Hasan Emre Ayan da bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ayan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

