Otomobil kazasıyla yaralanan çocuk için 20 yıl hapis istemi

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BOLU'da oğlu T.U.'ya (12) sokakta oyun oynarken, boncuk tabancasıyla boncuk atan Sabri Eren Y.'yi (12) otomobiliyle ezip yaralayan Gülcan Mutlu Ulusoy (33), 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, suçlamaları reddedip olayın kaza olduğunu iddia etti. Sabri Eren Y.'nin annesi Şerife Y. ise "Benim oğlum, 4-5 yıldır jimnastik yapıyordu. Omzunda çıkık var. Doktorlar, omzundan ameliyat olacağını söyledi. Çıkık, aort damarına baskı yapıyor. Bu ameliyatı hiçbir doktor yapmak istemiyor hayati tehlikesi yüksek olduğu için. Benim oğlum bir daha jimnastik yapamayacak" dedi.

Olay, 11 Ağustos'ta, Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynarlarken Sabri Eren Y., iddiaya göre T.U.'ya boncuk tabancasıyla boncuk attı. Ağlayarak evine giden T.U., durumu annesi Gülcan Mutlu Ulusoy'a anlattı. Olaya sinirlenen Ulusoy, sokakta bisiklete binen Sabri Eren Y.'yi otomobiliyle ezdi. Otomobilin altında kalan Sabri Eren Y. yaralanırken, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı çocuk tedaviye alındı. Olayın ardından Gülcan Mutlu Ulusoy gözaltına alınırken; çocuğu aracıyla ezdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gerede Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ulusoy, ev hapsi cezası verildi. Sabri Eren Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Gerede Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Gülcan Mutlu Ulusoy hakkında, 'Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanık Gülcan Mutlu Ulusoy, Sabri Eren Y. ve ailesi, tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

'OLAY, KESİNLİKLE KAZA SONUCU MEYDANA GELDİ'

Sanık Ulusoy, duruşmada yaptığı savunmada, olayın kaza olduğunu Sabri Eren Y.'ye bilinçli olarak çarpmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Ben evden çıkacaktım. Oğlum yanıma geldi ve 'Sabri Eren, boncuk tabancası ile bana saldırdı. Gözüme geldi, kardeşime de boncuk attılar' dedi. Ben zaten çarşıya çıkacaktım. Aracımla çıktım. Yol güzergahında giderken. Oğluma tabanca atan çocukları görünce arabayı sağa çektim yavaşladım, hatta durdum. Araba bir anda hareket etti. Arabayı yeni almıştık araba benim isteğim dışında hareket etti. Sabri Eren arabanın altında kaldı. Başından ayrılmadım. Yardım istedim. Başının altına yumuşak bir şey istedi. Su istedi, su verdim. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı. Olay, kesinlikle kaza sonucu meydana geldi. Herkesin huzurunda özür diliyorum."

'HIZLA ÜZERİME GELDİ VE BENİ EZDİ'

Mağdur Sabri Eren Y. ise ifadesinde, "T.U., olay günü su tabancasıyla beni ıslatmıştı. Yanımdaki arkadaşımı da ıslattı. Ben de boncuk tabancası ile ona ateş ettim. Ben bisikletle yolun kenarındaydım. Sonra hızla üzerime geldi ve beni ezdi. Ambulansı arayıp aramadığını hatırlamıyorum. Sanık, daha önce de oğluyla tartışan başka bir arkadaşıma tokat atıp, boğazını sıkmıştı" dedi.

Sabri Eren Y.'nin annesi Şerife Y. ise "Oğlum yerde yatıyordu. O an Gülcan'ı gördüm. Sonra hastaneye gittim. Gülcan'ın arabayı hızlı kullandığını söylediler. Daha önce aramızda bir husumet yok. Şikayetçiyiz. Benim oğlum, 4-5 yıldır jimnastik yapıyordu. Omzunda çıkık var. Doktorlar, omzundan ameliyat olacağını söyledi. Çıkık, aort damarına baskı yapıyor. Bu ameliyatı hiçbir doktor yapmak istemiyor. Hayati tehlikesi yüksek olduğu için. Benim oğlum bir daha jimnastik yapamayacak" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Gülcan Mutlu Ulusoy'un ev hapsi halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Heyet, ayrıca Sabri Eren Y.'nin, sağlık durumu hakkında rapor hazırlanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.