Otomobil Kırtasiye Dükkanına Çarptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil kırtasiye dükkanında hasara neden oldu.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 KTJ 53 plakalı otomobil, Alpaslan Mahallesi 1620 Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki Hakan Baltacı'ya ait kırtasiye dükkanına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, dükkan ve araçta hasar oluştu.
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