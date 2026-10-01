Otomobil, mobilya mağazasına çarptı

KARS'ta otomobil, dönüş yaparken önce önündeki araca ardından da mobilya mağazasının camına çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Şehit Er Hayrettin Balk Sokak'tan Cumhuriyet Caddesi'ne dönüş yapan otomobil, önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği araç bir mobilya mağazasının camına çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan olmadı. Araçlar ve iş yerinde zarar meydana geldi.