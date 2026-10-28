Otomobil şarampole devrildi; 2 yaralı

Otomobil şarampole devrildi; 2 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Savaklı mevkisiinde meydana geldi. Malatya'dan Adıyaman yönüne giden Yılmaz K. idaresindeki 46 AAN 837 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Yılmaz K. ile yanındaki Musa K. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?