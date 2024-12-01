Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin devrilip su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Karasu-Adapazarı yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 EE 542 plakalı otomobil, Köprübaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Savrulan araç yolun ortasındaki su kanalına düşerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
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