Otomobil Vitrine Çarptı

OSMANİYE'de bir otomobil kaldırımı aşarak iş yerinin vitrinine çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımı aşıp, bir iş yerinin vitrinine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta ve iş yerinde hasar oluştu. Araç, çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.