Paris'teki gösteriler PSG-Lyon maçının 26 Ekim Pazartesi'ye alınmasına yol açtı - Son Dakika
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Paris'teki gösteriler PSG-Lyon maçının 26 Ekim Pazartesi'ye alınmasına yol açtı

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Paris\'teki gösteriler PSG-Lyon maçının 26 Ekim Pazartesi\'ye alınmasına yol açtı
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Fransa Ligue 1'in 8. haftasındaki PSG-Lyon maçı, Paris'teki gösteriler nedeniyle 25 Ekim Pazar yerine 26 Ekim Pazartesi gününe alındı. LFP'den yapılan açıklamaya göre erteleme, Emniyet Müdürlüğünün maçın düzenlenmesini yasaklayan kararı doğrultusunda gerçekleşti.

Fransa'da hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlenen protestolar, futbol karşılaşmalarını da etkiledi. Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Lyon arasında oynanması planlanan mücadele, Paris Emniyet Müdürlüğünün güvenlik gerekçesiyle aldığı karar doğrultusunda bir gün ertelendi.

PSG-LYON MAÇI PAZARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

PSG'nin Lyon'u konuk edeceği karşılaşmanın 25 Ekim Pazar günü saat 20.45'te başlaması planlanıyordu. Ancak Paris'te düzenlenmesi beklenen gösteriler nedeniyle güvenlik güçlerinin farklı noktalarda görevlendirilecek olması, maç takviminde değişikliğe yol açtı.

Paris'teki gösteriler PSG-Lyon maçının 26 Ekim Pazartesi'ye alınmasına yol açtı

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), karşılaşmanın 26 Ekim Pazartesi günü Fransa saatiyle 20.30'da oynanacağını açıkladı. LFP'den yapılan açıklamada, erteleme kararının Paris Emniyet Müdürlüğünün karşılaşmanın pazar günü düzenlenmesini yasaklaması üzerine alındığı belirtildi.

Paris'teki gösteriler PSG-Lyon maçının 26 Ekim Pazartesi'ye alınmasına yol açtı

PROTESTOLARDA BİNLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa'da öğrencilerin de destek verdiği Sarı Yelekliler hareketinin hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlediği gösterilerde şiddet olayları yaşandığı bildirildi. 17 Ekim'deki protestolarda yaklaşık 2 bin 500 kişinin gözaltına alındığı, 1000'i aşkın polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığı aktarıldı. Gösteriler sırasında çok sayıda iş yerinin zarar gördüğü veya yağmalandığı belirtildi. Yaşanan olayların ardından Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Paris'teki gösteriler PSG-Lyon maçının 26 Ekim Pazartesi'ye alınmasına yol açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da gelecek günlerde sendika dışı gösterileri yasaklamaya yönelik açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Paris'teki gösteriler PSG-Lyon maçının 26 Ekim Pazartesi'ye alınmasına yol açtı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

24 Ekim Cumartesi günü yeni protestoların düzenlenmesi beklentisi üzerine güvenlik tedbirleri artırıldı. İçişleri Bakanlığı nezdinde görev yapan Bakan Jean-Didier Berger, güvenlik önlemlerinin yüzde 20 artırılacağını duyurdu. Paris'te çok sayıda polis ekibinin gösterilerde görevlendirilmesinin, PSG-Lyon karşılaşmasının ertelenmesinde etkili olduğu belirtildi.

Paris'teki gösteriler PSG-Lyon maçının 26 Ekim Pazartesi'ye alınmasına yol açtı

BALLON D'OR TÖRENİYLE ÇAKIŞTI

PSG-Lyon karşılaşmasının pazartesi gününe alınması, Paris ekibi açısından bir başka sorunu da beraberinde getirdi. Yeni maç tarihinin, Londra'da düzenlenmesi planlanan 2026 Ballon d'Or ödül töreniyle aynı akşama denk geldiği belirtildi. PSG'de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele ve Vitinha'nın ödül beklentisi bulunurken, yıldız futbolcuların törene katılımıyla lig maçının aynı güne denk gelmesi takvim tartışmalarını beraberinde getirdi. Paris temsilcisi, geçtiğimiz sezon da benzer bir durum yaşamıştı. Şiddetli yağış nedeniyle ertelenen Marsilya deplasmanı, Ousmane Dembele'nin ödül kazandığı 2025 Ballon d'Or töreniyle aynı akşam oynanmıştı.

Paris'teki gösteriler PSG-Lyon maçının 26 Ekim Pazartesi'ye alınmasına yol açtı
Kaynak: AA
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