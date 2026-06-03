Otomobildeki Sel Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Otomobildeki Sel Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Otomobildeki Sel Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
03.06.2026 19:55
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İzmir'deki sel felaketinde, otomobilde yakalanan Balımnaz ve Nergiz Türkkal kardeşler hayatını kaybetti.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, sele kapılan otomobilde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) yaşamını yitirmesine ilişkin daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Devran Y., tutuklandı.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda, Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal ile Devran Y. (28) ile Tamer Demirdaş'ın (33) içinde olduğu otomobil, 5 Şubat akşamı dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre sele kapıldı. Sürüklenen otomobildeki Devran Y. ve sürücü Tamer Demirdaş, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye İzmir Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Devran Y., gözaltına alınırken, Demirdaş ise kaçtı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında, Balımnaz ve ablası Nergiz Türkkal'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Türkkal kardeşler, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu imal ve satmak' ve 'Hırsızlık'tan suç kaydı ile yakalama kararı bulunan ve sele kapılan otomobili kullandığı belirlenen Tamer Demirdaş'ı yakaladı. Demirdaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakim karşısına çıkan Devran Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, Devran Y. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Devren Y., jandarma ekiplerince dün evinde yakalanıp gözaltına alındı Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

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