Tehlikeli yolculuğa 9 bin 500 TL ceza - Son Dakika
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Tehlikeli yolculuğa 9 bin 500 TL ceza

Tehlikeli yolculuğa 9 bin 500 TL ceza
08.06.2026 11:41  Güncelleme: 11:43
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Bartın-Amasra kara yolunda hareket halindeki otomobilde camdan sarkan 3 kişi, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin ihbar edilmesi üzerine sürücü ve yolculara toplam 9 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

BARTIN'da, hareket halindeki otomobilde yolculuk yapan 3 kişinin camdan sarktıkları anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sürücü ile yanındakilere toplam 9 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Bartın- Amasra kara yolu Uğurlar mevkisinde seyir halinde olan otomobildeki 3 kişi, aracın camlarından sarkarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sanal medyada paylaşıldı. Görüntüleri ihbar kabul eden Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsü ile yolculara, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 9 bin 500 TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Amasra, Bartın, Güncel, Yaşam, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tehlikeli yolculuğa 9 bin 500 TL ceza - Son Dakika

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