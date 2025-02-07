Otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç kemancı Akyol hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç kemancı Akyol hastanede hayatını kaybetti

Mersin'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç keman sanatçısı Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

07.02.2025 17:47
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Mersin'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç keman sanatçısı Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsviçre'de müzik eğitimi alan 18 yaşındaki Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmek isterken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Akyol'un organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bilgisi paylaşıldı.

Sürücü tutuklandı

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Savcılıktaki sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.

Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, mersin, Sanat, Müzik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç kemancı Akyol hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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