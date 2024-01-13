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İskenderun'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İskenderun'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde B.Ç. yönetimindeki otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İskenderun\'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı
13.01.2024 - 13:57,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

B.Ç. yönetimindeki 06 TFU 83 plakalı otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltını alındı.

Kaynak: AA
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