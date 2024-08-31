Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, V.D. yönetimindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Besi Uğrak'a çarptı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

31.08.2024 18:46
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü.

Çankaya Mahallesi Balıkayağı Bulvarı'nda V.D. yönetimindeki 06 BYU 931 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Besi Uğrak'a (50) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Karaköprü, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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