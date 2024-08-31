Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü.

Çankaya Mahallesi Balıkayağı Bulvarı'nda V.D. yönetimindeki 06 BYU 931 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Besi Uğrak'a (50) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü, gözaltına alındı.