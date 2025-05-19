Otoparkta sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otoparkta sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Otoparkta sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Konya'da alışveriş merkezi otoparkında arabanın motor kısmında sıkışan kedi yavrusu başarılı şekilde kurtarıldı.

19.05.2025 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da, alışveriş merkezi otoparkında arabanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

Konya'da pazarlamacı Mehmet Yetkin, AA muhabirine, dün alışveriş merkezi otoparkındaki arabasının yanına gittiğinde kaputtan sesler geldiğini fark ettiğini söyledi.

Yetkin, kaputu kaldırdığında sıkışan kedi yavrusunu gördüğünü belirterek, "Küçücük yavru kedi, motorun köşesine sinmiş bir şekilde bekliyordu. Motor çalışınca korkmuş. Sonra ben kaputu açınca motorun arka kısmına kaçtı. Ben de ne yapacağımı düşünüp hemen itfaiye ekiplerini aradım." dedi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde geldiğini dile getiren Yetkin, şunları anlattı:

"Kedi çok küçük ve korkak bir kedi. Alışveriş merkezinin otoparkı da sesli ve gürültülü olduğu için işimizi zorlaştırdı. Hayvan arabanın içinde sürekli yer değiştiriyor. El kadar bir şey. Kediyi çıkarmak için alışveriş merkezinden bir şeyler aldım. Arabanın etrafına süt ve pastırma koyup dışarı çıkmasını sağlamaya çalıştım. Arabayı çalıştırmadım. Alışveriş merkezinden bize 'transpalet 'adında bir cihaz verdiler. Arabayı çalıştırmadan ve hareket ettiremeden farklı bir yere, gürültünün az olduğu yere götürdük. Sonra arka sol tekerde kedinin miyavlama sesini duydum. İtfaiye ekipleriyle yerini tespit ettik."

"Bizim için saatlerin önemi yok"

Kedi yavrusunu kurtaran İtfaiye Çavuşu Gökhan Dündar, ihbar geldiğinde hızlı bir şekilde olay yerine gittiklerini söyledi.

Olay yerindeki durumu anlatan Dündar, şunları kaydetti:

"Olay yerine intikal ettiğimizde, kedinin aracın motor kısmına sıkıştığını gördük. Kedi otoparkta olduğu için diğer araçlardan korkmuş ve aracın motor kısmına sinmişti. Sesini de çıkarmıyordu. Kedinin yerini tespit etmekte bayağı zorlandık. Dezavantajımız kedinin sürekli hareket halinde olmasıydı. Aracın her yerinde gezebiliyordu. Yaklaşık 4-5 saatlik çalışma yaptık. Bizim için saatlerin önemi yoktu. Kalbi atan her canlı bizim için değerlidir. Biz bu şekilde çalışırız. 5 saatin sonunda aracın arka tamponundan kediyi kurtarmayı başardık. Her canı kurtardığımızda mutlu oluyoruz. Bu işi yaptığımız için şükrediyoruz ve daha şevkle işimizi yapıyoruz."

Kaynak: AA

Alışveriş, Hayvanlar, Olaylar, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, konya, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoparkta sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi
Mourinho’dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı
Fenerbahçe forması ile Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladılar Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
Fenerbahçeliler çıldırdı Takımın yıldız ismi Galatasaray’ı takip etti Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti
Taraftarlar sokaklardan taştı Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya bomba gönderme Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Mourinho’dan Galatasaray’a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
Galatasaray’da Okan Buruk tarihe geçti Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
18:40
Yunanistan’da pasaport kontrolünde yeni dönem Kayıtlar 3 yıl saklanacak
Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
17:56
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
17:39
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
00:07
Galatasaray’dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları Rakiplerine büyük gönderme
Galatasaray'dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları! Rakiplerine büyük gönderme
00:06
Kütahya’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
23:59
Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi
Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi
23:56
Fenerbahçe’nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı
23:47
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı
23:29
Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarına saldırı
Bağdat Caddesi'nde Galatasaray taraftarlarına saldırı
23:24
Büyük buluşma gerçekleşti Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 19:29:41. #7.13#
SON DAKİKA: Otoparkta sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.