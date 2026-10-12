Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başörtülü bir kadın içerik üreticisinin otostop çekerek tır yolculuğu yaptığı anlara ait video infial yarattı. Eleştirilerin odağı olan kadın, gelen tepkilere "İki üç çulsuz konuştu diye kendimi yıpratmayacağım" sözleriyle yanıt verdi.

Dijital platformlarda içerik üreten başörtülü bir kadının, otostop çekerek bir tır sürücüsüyle yolculuk yaptığı anları kayda alıp paylaşması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Yayınlanan görüntüler kısa sürede yüksek izlenme sayılarına ulaşırken kamuoyunda geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"BAŞÖRTÜSÜNÜN İÇİNİ İYİCE BOŞALTTILAR"

Görüntülerin yayılmasının ardından videonun altına binlerce eleştirel yorum yapıldı. 

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar; 

  • Başörtünün içini iyice boşalttılar
  • O başörtüsünü çıkar öyle yap
  • Toplum nereye gidiyor böyle?
Tepkiler üzerine bir açıklama yapan kadın ise "İki üç çulsuz konuştu diye kendimi yıpratmayacağım, sevdiklerimin ve kendimin değerinin ziyadesiyle farkındayım" ifadelerine yer verdi. 
GüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    para nelere kadir para icin bunların yapmayacagı bişi yok onudamı evet onuda 19 2 Yanıtla
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    ne yapmış ki ? Kişi kendinden bilir işi. kadın içerik üreticisi tıklanma almak ilgi görmek için bir veido çekmiş. amacına da ulaşmış. Ahlaksızlık mı yapmış sahtekarlık mı yapmış kameraları mı bantlamış ? Siz kendinmize bakın yvşk tayfa 0 0
  • ismail balcı ismail balcı:
    edep..... 16 1 Yanıtla
  • Kamuran Sertkaya Kamuran Sertkaya:
    Bu kadın acaba geçen aylarda sanayide erkekleri taciz eden kadın olmasın) 13 1 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu Mevlüt Sarioğlu:
    İslamın şikayetçi olacağı kişiler 12 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Tamamen Kurgu 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor 73 yıllık hikaye bitti Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
7.7’lik depremin ardından tepki çeken paylaşım 7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım
Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Biletler yok satmıştı Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz 28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:25
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:56
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
10:52
Süper Lig’den gitti tarih yazdı Samsunspor’un eski yıldızı Amerika’yı salladı
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı
10:39
Düzenleme sonrası YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir
Düzenleme sonrası YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
10:20
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
10:15
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
10:09
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
08:22
Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 11:54:16. #7.12#
SON DAKİKA: Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei