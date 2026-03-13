Otoyol Özelleşirse Geçiş Ücretleri Artacak

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Gaziantep– Şanlıurfa Otoyolu'nun özelleştirilmesi halinde geçiş ücretlerinin yüzde 200 artabileceğini savundu. Yavuzyılmaz, mevcut 102 TL'lik ücretin 270 TL'ye çıkabileceğini belirtti.

Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti iktidarının 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı otoyollara ilişkin açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep ile Şanlıurfa arasındaki otoyolun özelleştirilmesi halinde geçiş ücretlerinin ciddi oranda artacağını ifade etti.

Yavuzyılmaz, Çukurova Otoyolları bünyesinde bulunan ve 120 kilometre uzunluğundaki Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolu'nda mevcut geçiş ücretinin 102 TL olduğunu belirterek, özelleştirme gerçekleşirse bu ücretin yaklaşık 270 TL'ye çıkmasının beklendiğini ifade etti. Bunun yaklaşık yüzde 200'lük bir artış anlamına geldiğini savundu.

Açıklamasında kamu tarafından işletilen otoyollarda kilometre başına ücretin daha düşük olduğunu belirten Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda ise ücretlerin çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Yavuzyılmaz, bu durumun vatandaşın vergileriyle yapılan yolların özel şirketlere devredilmesi anlamına geldiğini dile getirdi.