Otoyol Özelleşirse Geçiş Ücretleri Artacak

13.03.2026 23:30
CHP'li Yavuzyılmaz, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun özelleştirilmesi halinde geçiş ücretinin %200 artabileceğini söyledi.

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Gaziantep– Şanlıurfa Otoyolu'nun özelleştirilmesi halinde geçiş ücretlerinin yüzde 200 artabileceğini savundu. Yavuzyılmaz, mevcut 102 TL'lik ücretin 270 TL'ye çıkabileceğini belirtti.

Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti iktidarının 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı otoyollara ilişkin açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep ile Şanlıurfa arasındaki otoyolun özelleştirilmesi halinde geçiş ücretlerinin ciddi oranda artacağını ifade etti.

Yavuzyılmaz, Çukurova Otoyolları bünyesinde bulunan ve 120 kilometre uzunluğundaki Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolu'nda mevcut geçiş ücretinin 102 TL olduğunu belirterek, özelleştirme gerçekleşirse bu ücretin yaklaşık 270 TL'ye çıkmasının beklendiğini ifade etti. Bunun yaklaşık yüzde 200'lük bir artış anlamına geldiğini savundu.

Açıklamasında kamu tarafından işletilen otoyollarda kilometre başına ücretin daha düşük olduğunu belirten Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda ise ücretlerin çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Yavuzyılmaz, bu durumun vatandaşın vergileriyle yapılan yolların özel şirketlere devredilmesi anlamına geldiğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
