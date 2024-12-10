Otoyolda Kaza: 1 Ölü

İzmir- İstanbul Otoyolu Akhisar kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Mert Akdemir'in (28) kullandığı 06 JME 41 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar kesiminde, önünde ilerleyen E.B. yönetimindeki 16 DN 416 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobil sürücüsü Akdemir, kaza yerinde hayatını kaybetti.
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