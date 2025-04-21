Ouchhh, Art Dubai'de 'Mother Earth' Eserini Sergiledi - Son Dakika
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Ouchhh, Art Dubai'de 'Mother Earth' Eserini Sergiledi

Ouchhh, iklim değişikliğini görselleştiren yapay zeka eseri 'Mother Earth'i Art Dubai'de tanıttı.

21.04.2025 11:31
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Dijital sanat eserleri üreten Türk sanat stüdyosu Ouchhh, gerçek zamanlı yapay zeka iklim değişikliği veri heykeli olan "Mother Earth Dubai'nin" prömiyerini Art Dubai'de gerçekleştirdi.

Ouchhh Stüdyonun kurucu ortakları Ferdi Alıcı ve Eylül Duranağaç Alıcı'nın geliştirdiği enstalasyon, yapay zekayı, bilimi ve sanatı bir araya getirerek çevreyi görselleştiren veri odaklı bir deneyim sunuyor.

DG Art Project temsilciliğinde fuara katılan eserin sanatçılarından Alıcı, AA muhabirine, iklim biliminin karmaşıklığını yapay zeka ve sanat aracılığıyla duyusal bir evrene taşıdıklarını söyledi.

Alıcı, eserin Art Dubai'nin tam kalbinde, dış alanda bulunduğuna değinerek, "Sanat ve matematiğin evrensel dilini kullanarak dünyada yaşanan problemlere dikkati çekmek istedik. Bu farkındalıkla, sorunları çözmede ilham olmayı istedik. Daha önce Meksika ve Pekin'de gerçekleştirdiğimiz projenin son ayağındayız." dedi.

"Üç eser birleşip, kendi aralarında konuşup, bir eser yaratıyor"

Ferdi Alıcı, 17 yıldır dünyanın çeşitli bölgelerinde kalıcı veri heykelleri yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Uzun süredir hayalini kurduğunuz bir şeydi bu. Bu veri heykelleri bir şekilde ilişki kurup birbiriyle konuşabilirler mi diye düşünüyorduk. Aslında bugün Art Dubai'deki eserimizin amacı bu. 20 farklı NASA uydusuyla iletişim kurup, eş zamanlı Meksika'daki ve Çin'deki esere bağlanıyoruz. Üç eser birleşip, kendi aralarında konuşup, bir eser yaratıyor. Çok heyecanlandığımız projelerimizden bir tanesiydi."

Eseri, 'Üç farklı ruh, bir beden' olarak tasvir ettiklerini vurgulayan Alıcı, "Çalışma üç kıtanın vücut bulmuş hali. Meksika, Pekin ve Dubai'nin iklim verilerinden oluşan bir eser. NASA'nın 20 farklı uydusundan eş zamanlı olarak aldığımız verileri kullandık. Pekin hava kirliliği, Dubai çölleşme ve Meksika su problemleriyle uğraşıyor. Biz de bu üç bölgenin çevre konusundaki problemlerini dikkate alarak, bir vücutta buluşturduk."

"4 haftada, 4 ülkede farklı eserlerimiz sergilenecek"

Eylül Duranağaç Alıcı ise fuarda bulunan ikinci eserlerine ilişkin bilgi vererek, "Veri Boyama" olarak adlandırdıkları çalışmada yapay zekanın adeta duygu ve düşünceleri resme dönüştürdüğünü aktardı.

Ziyaretçilerin çalışmaya çok ilgi gösterdiğini dile getiren Alıcı, "Bu projede katılımcıların prefrontal kortekslerinden alınan gerçek zamanlı veriler, yaratıcılık, hayal gücü ve mutluluk gibi duygusal durumları yansıtıyor. Sinyaller gelişmiş yapay zeka algoritmaları aracılığıyla analiz edilerek büyüleyici dijital sanat eserlerine dönüştürüldü. Her bir renk, doku ve form, insan duygularının veriye ve verinin ise sanata dönüştüğü eşsiz bir süreci temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Alıcı, gelecek aylarda dünyanın çeşitli ülkelerinde çeşitli projeler gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Yaklaşık 4 haftalık bir süre içerisinde 4 ülkede farklı eserlerimiz sergilenecek. Rusya, İspanya, İtalya, Güney Kore'ye gideceğiz. Üzerinde uzun süre çalıştığımız projeler hayata geçecek. O yüzden çok heyecanlıyız." diye konuştu.

"Yapay zeka sanat eseri 'Hafıza Anadolu' üzerine çalışıyoruz"

Yakında zamanda Türkiye'de de İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde yer alacaklarına işaret eden sanatçı, "Çok heyecanlandığımız bir proje daha var. Samed Karagöz'ün küratörlüğünde Anadolu Ajansının (AA) arşiv görselleriyle üretilen 'Hafıza Anadolu' adlı yapay zeka sanat eseri üzerine çalışıyoruz. Eserin tasarımında, AA'nın arşivinde yer alan, Türkiye'nin sosyal, kültürel ve siyasi tarihine ışık tutan milyonlarca fotoğraf kullanıldı. Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak." dedi.

Art Dubai'deki 4. yılını kutlayan dijital bölüm, yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi ileri teknolojilerle çalışan sanatçıların ve yaratıcı uygulayıcıların, çağın temel çevresel, sosyal ve politik sorunlarını nasıl sorguladığını inceleyen yaklaşık 30 esere ev sahipliği yapıyor.

Art Dubai Dijital bölümünün küratörlüğünü, akademisyen Gonzalo Herrero Delicado üstlendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ouchhh, Art Dubai'de 'Mother Earth' Eserini Sergiledi - Son Dakika

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