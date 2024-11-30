Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül'den Kayyum Eleştirisi - Son Dakika
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Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül'den Kayyum Eleştirisi

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Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kayyum atamalarının halkın iradesine baskı kurduğunu belirterek, bu durumun Türkiye'nin demokrasisini olumsuz etkilediğini ifade etti.

30.11.2024 16:03  Güncelleme: 16:09
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Haber: İleyda ÖZMEN Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Yerine kayyum atanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Maalesef bu ceberrut yapı değişmediği sürece, kayyumlar halkın iradesine bu kadar baskı kurduğu sürece bu ülkenin demokrasisi günbegün geriye gidecek" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan yerine kayyum atanan Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kayyum atanması sonrası ilk belediye başkanları toplantısına davet edildiğini belirtti. Sarıgül, şunları söyledi:

"14 büyükşehir belediye başkanımız, Ahmet Özer'in mektubu ve benim konuşmam vardı. Maalesef bu ceberrut yapı değişmediği sürece, kayyumlar halkın iradesine bu kadar baskı kurduğu sürece bu ülkenin demokrasisi günbegün geriye gidecek. Kayyum denilen şey; halkın seçme ve seçilme hakkını elinden almaktır. 90 yıl önce bu ülkede seçme ve seçilme hakkı Avrupa'nın bile ilerisinde bir hamle yapılmanın onurunu gururunu yaşıyorken, onunla övünüyorken, 90 yıl sonra halkın iradesine bürokratlar eliyle el konulması gerçekten kabul edilir bir şey değil. Bu durum ülkenin ne barışına ne ekonomisine ne de uluslararası konjonktürde çıkarlarına asla uymayacak. Belediye başkanı olarak doğmadık ama bir halkın iradesine darbe olarak tarihe geçecektir. Günün ilerleyen saatlerine doğru bildirge açıklanacak. Bu bildirgeye göre de bundan sonraki kayyumlarda nasıl bir tavır konulacağını muhtemelen kayyum parti ayrımı yapılmadan her yerde yüksek dozdan desteklenecek ve hukuksal düzeyde ne kadar yanlış bir şey olduğu anlatılacak parti olarak."

Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül\'den Kayyum Eleştirisi
Kaynak: ANKA

Mustafa Sarıgül, Yerel Yönetim, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Kayyum, Ovacık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül'den Kayyum Eleştirisi - Son Dakika

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