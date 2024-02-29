Oxfam: İsrail'in sivilleri aç bıraktıktan sonra öldürmesi büyük bir ihlal - Son Dakika
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Oxfam: İsrail'in sivilleri aç bıraktıktan sonra öldürmesi büyük bir ihlal

Uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de insani yardım tırları etrafında İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin açıklamasında, İsrail'in sivilleri aç bıraktıktan sonra öldürmesinin uluslararası insancıl hukuk ve insanlık açısından büyük bir ihlal olduğunu belirtti. Gazze'deki saldırıda 104 kişi ölürken, İsrail güvenlik kaynakları, Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine tehdit oluşturacak şekilde yaklaştığını savunurken, olayın soruşturulduğunu açıkladı.

29.02.2024 17:37  Güncelleme: 17:38
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Uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, " İsrail'in sivilleri aç bıraktıktan sonra öldürmesinin uluslararası insancıl hukuk ve insanlık açısından büyük bir ihlal olduğunu" bildirdi.

Oxfam'ın X hesabından, Gazze'nin kuzeyinde kıtlıkla mücadele eden Filistinlilerin insani yardım tırları etrafında İsrail güçlerince öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Oxfam, Gazze'de yardım bekleyen insanların öldürülmesine ilişkin haberler karşısında dehşete düştü. İsrail'in sivilleri aç bıraktıktan sonra öldürmesi, uluslararası insancıl hukuk ve insanlığımız açısından büyük bir ihlaldir." ifadeleri yer aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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