Oxford ve Cambridge Üniversiteleri de Filistin'e destek gösterilerine katıldı - Son Dakika
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Oxford ve Cambridge Üniversiteleri de Filistin'e destek gösterilerine katıldı

Oxford ve Cambridge Üniversiteleri de Filistin\'e destek gösterilerine katıldı

ABD'de başlayan Filistin'e destek gösterilerine Oxford ve Cambridge üniversiteleri de katıldı. Oxford Üniversitesi öğrencileri, Pitt Rivers Müzesi'nin bahçesinde çadırlar kurarak Filistin destekçisi öğrenci gruplarına katıldı. Cambridge Üniversitesi öğrencileri ise King Parade Sokağı'nda kamp kurarak İsrail'le işbirliği içindeki şirketlere yatırım yapan üniversitelerini protesto etti. Öğrenciler, üniversitelerinin bu ilişkileri sonlandırmasını talep etti.

06.05.2024 15:41
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ABD'de, Columbia Üniversitesinde başlayan ve birçok üniversiteye yayılan Filistin'e destek gösterilerine İngiltere'nin saygın okulları arasında yer alan Oxford ve Cambridge üniversiteleri de dahil oldu.

Dünyanın en iyi okulları arasında yer alan Oxford Üniversitesinden öğrenciler, Pitt Rivers Müzesi'nin bahçesine çadırlar kurarak ABD başta olmak üzere diğer ülkelerdeki Filistin destekçisi öğrenci gruplarına katıldı.

"Oxford Action for Palestine (OA4P)" adlı grup, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, Oxford Üniversitesinin, İsrail'le işbirliği içindeki şirketlere yatırım yaparak soykırımı kolaylaştırdığını vurguladı.

Gösteriye katılan öğrenciler, üniversitelerinin, söz konusu kurumlarla ilişkilerini kesmesini isteyerek talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

"Kayıtsız kalmayı reddediyoruz"

Cambridge Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Cambridge for Palestine" adlı grup da İsrail'le işbirliği içindeki şirketlere yatırım yapan üniversitelerini protesto etmek amacıyla King Parade Sokağı'nda kamp kurduklarını duyurdu.

Okullarının, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımını desteklediğini belirten öğrenciler, bu duruma kayıtsız kalmayı reddettiklerini ifade etti.

Grup, "Tüm Filistinlilerin yanındayız ve Cambridge Üniversitesinin Gazze'deki soykırıma yardım ve yataklık eden kuruluşlarla olan tüm ilişkilerini açıklayıp sonlandırmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kampüste kurdukları kampa katılım çağrısı yapan öğrenciler, X hesabından, çadır kurma anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

ABD'nin Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan protestolarda öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki sivillere saldırılarını kınarken, okul yönetimlerinden Filistin halkına yönelik soykırım girişimini desteklememelerini talep ediyor.

Öğrenciler, üniversite yönetimlerinden "soykırıma destek sağlayabilecek" İsrail'le bağlantılı şirketlerle çalışılmaması, protestolara katılan öğrencilerin herhangi bir disiplin cezasına çarptırılmaması ve ceza alanlar için de af çıkarılması yönünde güvence istiyor.

Kaynak: AA

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