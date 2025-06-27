Oya Budak\'ın Cenazesi Defnedildi

Sarıyer'de eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürülen Oya Budak'ın cenazesi toprağa verildi.
Oya Budak için Kağıthane'deki Yahya Kemal Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, ailesi ve arkadaşları katıldı. Budak'ın cenazesi, namaz sonrası Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.
Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'nde dün Oya Budak ile eski nişanlısı Samet T. arasında tartışma çıkmış, Budak'ı silahla vuran Samet T. kaçmıştı.
Hamile olduğu öğrenilen Budak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis tarafından yakalanan zanlı tutuklanmıştı.
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