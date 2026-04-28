OYAK Çimento'ya WCA'dan İSG ve İklim Eylemi Ödülleri

OYAK Çimento, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü öncesinde uluslararası bir başarıya imza attı. Dünya Çimento Birliği (WCA) tarafından düzenlenen WCA Health & Safety Awards kapsamında PROJE2425 ile en büyük ödülü kazanan şirket, ayrıca Aslan Çimento Fabrikası'nda hayata geçirilen 'Future of Cement: CarbonLess' karbon azaltım projesiyle 'İklim Eylemi' kategorisinde 'Özel Takdir' ödülünü aldı.

OYAK Çimento, İSG alanındaki başarısını yapay zeka destekli izleme sistemleri ve İZGEM programı gibi dijital uygulamalarla pekiştiriyor. İZGEM projesi kapsamında 96 Güvenlik Koçu ve 808 Güvenli Yol Arkadaşı ile güvenli davranışların içselleştirilmesi hedefleniyor. Şirket, 'İSG Odak', 'İSG Focus' ve 'e-EKED' gibi dijital çözümlerle İSG süreçlerini otonom hale getiriyor.

OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela, 'Sıfır atık, sıfır kirlilik, sıfır emisyon' vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, yapay zekayı tüm fabrikalarda otonom karar destek mekanizması haline getirdiklerini ifade etti. Şirket, ÇEİS tarafından düzenlenen 'İSG'ye Değer Katanlar Ödülleri'nde de birincilikler elde etti.