OYAK Çimento'ya WCA'dan İSG ve İklim Eylemi Ödülleri

28.04.2026 12:39
OYAK Çimento, Dünya Çimento Birliği tarafından düzenlenen WCA Health & Safety Awards'da PROJE2425 ile en büyük ödülü kazanırken, 'Future of Cement: CarbonLess' projesiyle de 'İklim Eylemi' kategorisinde 'Özel Takdir' ödülüne layık görüldü.

OYAK Çimento, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü öncesinde uluslararası bir başarıya imza attı. Dünya Çimento Birliği (WCA) tarafından düzenlenen WCA Health & Safety Awards kapsamında PROJE2425 ile en büyük ödülü kazanan şirket, ayrıca Aslan Çimento Fabrikası'nda hayata geçirilen 'Future of Cement: CarbonLess' karbon azaltım projesiyle 'İklim Eylemi' kategorisinde 'Özel Takdir' ödülünü aldı.

OYAK Çimento, İSG alanındaki başarısını yapay zeka destekli izleme sistemleri ve İZGEM programı gibi dijital uygulamalarla pekiştiriyor. İZGEM projesi kapsamında 96 Güvenlik Koçu ve 808 Güvenli Yol Arkadaşı ile güvenli davranışların içselleştirilmesi hedefleniyor. Şirket, 'İSG Odak', 'İSG Focus' ve 'e-EKED' gibi dijital çözümlerle İSG süreçlerini otonom hale getiriyor.

OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela, 'Sıfır atık, sıfır kirlilik, sıfır emisyon' vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, yapay zekayı tüm fabrikalarda otonom karar destek mekanizması haline getirdiklerini ifade etti. Şirket, ÇEİS tarafından düzenlenen 'İSG'ye Değer Katanlar Ödülleri'nde de birincilikler elde etti.

Samed Ağırbaş, Korea Times’a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz Samed Ağırbaş, Korea Times'a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Bu proje Hürmüz krizini çözer mi Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Kadınlar derbisinde inanılmaz son Galatasaray, Fenerbahçe’yi geriden gelip yendi Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
