OYAK İnşaat'a Avrupa'dan 3 Ödül - Son Dakika
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OYAK İnşaat'a Avrupa'dan 3 Ödül

OYAK İnşaat\'a Avrupa\'dan 3 Ödül

OYAK İnşaat, Maslak ve İzmir projeleriyle European Property Awards 2024'te üç ödül kazandı.

04.11.2024 11:11
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İSTANBUL Maslak ve İzmir Mordoğan projeleri ile European Property Awards 2024'ten üç ödülle dönen OYAK İnşaat; bu ödüllerle 'Residential Property', 'Residential High Rise Development' ve 'Residential Interior Show Home' kategorilerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığını duyurdu.

1982 yılında faaliyetlerine başlayan OYAK İnşaat son olarak İstanbul ve İzmir'deki projeleri ile, 'Residential Property' (Konut Mülkiyeti Ödülü), 'Residential High Rise Development', (En İyi Yüksek Katlı Bina Ödülü) ve 'Residential Interior Show Home' (Örnek Daire İç Mimari Tasarımı Ödülü) kategorilerinde ödüller aldı.

AVRUPA'NIN EN İYİ PROJELERİ ÖDÜLLENDİRİLİYOR

European Property Awards'ta ödül kazanan projeler, 10 farklı coğrafi bölgede öne çıkan konut ve ticari projeleri geliştiren, tasarlayan veya danışmanlık yapan profesyonellerin ödüllendirildiği International Property Awards'a (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) katılma şansına da sahip oluyor. Böylece 1995'ten beri Avrupa'daki ticari ve konut projelerini ödüllendiren European Property Awards, uluslararası standartların oluşmasına da katkı sağlamış oluyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel OYAK İnşaat'a Avrupa'dan 3 Ödül - Son Dakika

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