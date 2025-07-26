Oylum Höyük'te 2025 Kazıları Başladı - Son Dakika
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Oylum Höyük'te 2025 Kazıları Başladı

26.07.2025 15:30
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Kilis'teki Oylum Höyük'te 2025 kazı çalışmalarına başlandı. Hedef Genç Tunç Çağı tabakası.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Kilis'teki Oylum Höyük'te 2025 kazıları başladı.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Oylum Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve Kilis Valiliği işbirliğiyle başlatılan kazı çalışmalarında, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında 30 kişilik ekip yer alıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Engin, gazetecilere, höyükteki kazıların 1988 yılında başladığını söyledi.

Oylum Höyük'ün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun soluklu kazı projesi olduğunu belirten Engin şöyle konuştu:

"2025 yılı kazı çalışmalarımızın amacı özellikle geniş bir alanda Hitit imparatorluk çağına tarihlenen Genç Tunç Çağ tabakasını incelemek. Bu tabaka büyük önem arz ediyor. Oylum Höyük Tunç Çağlarında önemli bir yönetim merkezi. Daha erken bir evreye ait bir saray yapısı ile Hitit tabakasında anıtsal bir idari yapı ve bu yapıya bağlı alanlarda ele geçen çok sayıdaki Hitit kral mühür ve mühür baskılarıyla buranın önemli bir yönetim merkezi olduğunu gösteriyor. Son bulgularda özellikle Oylum Höyük'ün Nuhaşşe ülkesinin başkenti, Hitit kaynaklarında Ukulzat ya da Kuilzila olarak geçen kent konusunda güçlü emareler gösteriyor. 2025 yılında bu tabakada daha fazla yazılı tablet, kral mührü ve mühür baskıları bulmayı umuyoruz. Çalışmalarımızı bu tabakayı daha iyi anlamaya yönelik olarak sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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