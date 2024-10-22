Oyun Oyunu Bozar Sergisi İstanbul'da

Akbank Sanat, 23-27 Ekim'de Akbank ana partnerliğinde gerçekleştirilecek Contemporary Istanbul'un 19. Edisyonunda, "Oyun Oyunu Bozar" sergisiyle sanatseverlerle buluşacak.
Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünü üstlendiği sergide, Genco Gülan ve Mehmet Ali Uysal'ın eserleri yer alıyor.
Sanat ve oyun arasındaki ince bağı sorgulayan sergi, Sigmund Freud'un çocukluk oyunlarıyla ilgili gözlemlerine atıfla başlıyor. ???????
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