Oyuncak tüfekle tehdit eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Oyuncak tüfekle tehdit eden şüpheli tutuklandı

Oyuncak tüfekle tehdit eden şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir tekel bayisine elinde oyuncak tüfekle giren ve iş yeri sahibini tehdit eden Y.E.I. isimli şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin sigara alıp çıkarken tüfeği doğrulttuğu ve tehditlerde bulunduğu görülüyor. Polis ekipleri, tüfeğin gerçek olmadığını anlayarak şüpheliyi ikna etmeye çalıştı ve sonunda gözaltına aldı. Şüpheli hakkında 'nitelikli yağma suçu'ndan işlem başlatıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.07.2024 11:58
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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, elinde oyuncak tüfekle girdiği tekel bayisinde iş yeri sahibini tehdit edip sigara alan ve görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Y.E.I. tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Mutlukent Mahallesi'nde meydana geldi. Y.E.I., elinde oyuncak tüfekle tekel bayisine girerek, sigara istedi. Sigarayı alan şüpheli, çıkarken tüfeği iş yeri sahibine doğrultup, tehditte bulunduktan sonra uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisleri gören Y.E.I., elindeki tüfeği onlara doğrultarak 'Hadi beni vurun' dedi. Tüfeğin görünüş itibarıyla gerçek olmadığını değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Polisler, bir an silahı bırakan Y.E.I.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonucu tüfeğin gerçek olmadığı belirlendi. 'Nitelikli yağma suçu'ndan hakkında işlem başlatılan şüpheli Y.E.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay, tekel bayisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Çankaya, Ankara, Tekel, Tutuklama, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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