Oyuncu Serhat Kılıç, evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulundu - Son Dakika
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Oyuncu Serhat Kılıç, evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulundu

Oyuncu Serhat Kılıç, evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulundu
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Kağıthane'de oyuncu Serhat Kılıç (51), kendisinden haber alamayan kız arkadaşı tarafından evinde hareketsiz bulundu ve sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Kız arkadaşı, Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu söylerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAĞITHANE'de oyuncu Serhat Kılıç (51), kendisinden haber alamayan kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Kız arkadaşının lenf kanseri olduğunu belirttiği Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç'ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç'ın evine, kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açarak girdi.

SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULDU

Özlem E., Kılıç'ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Kılıç'ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Polis ekipleri, olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Oyuncu Serhat Kılıç, evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulundu - Son Dakika

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