Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. 2014 yılında beyin kanaması geçiren Işık, Türkiye'de milyonlarca insan tarafından izlenen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının sunucusu olarak tanınıyordu. Kenan Işık, tiyatro oyunculuğu ve televizyon sunuculuğu kariyeriyle tanınan bir isimdi.

29.07.2024 12:04
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(ANKARA) - Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti.

Beyin kanaması sonucu 2014 yılından beri komada olan Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti.

2014'te spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Işık, 10 yıldır komadaydı ve evde tedavi ediliyordu. Işık, Türkiye'de milyonlarca insan tarafından izlenen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının sunucusu olarak tanınıyordu.

Kenan Işık kimdir?

Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da doğdu. Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. Yeni Yüzyıl (1995-1998),Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle oynadı.

2005 yılında Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti - Son Dakika

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