Öz Büro İş Sendikası Üyesi 400 İşçi Sarar Mağazalarında Grev Başlatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öz Büro İş Sendikası Üyesi 400 İşçi Sarar Mağazalarında Grev Başlatacak

Öz Büro İş Sendikası üyesi 400 işçi, Sarar mağazalarında toplu iş sözleşmesi imzalanamadığı için greve başlayacak. Grev kararı, işverenin ücret konusundaki tavrı nedeniyle alındı.

28.08.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Öz Büro İş Sendikası üyesi 400 işçi 29 ildeki 69 Sarar mağazasında yarın greve başlayacak. Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, "Toplu iş sözleşmesi imzalanamadığı için hak mücadelemize grevle devam edeceğiz" dedi.

Sarar Büyük Mağazacılık ile Öz Büro İş arasında 20 Mart 2024 tarihinde başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 8'inci ayında işverenin ücret konusundaki tavrı nedeniyle grev kararıyla sonuçlandı. 400 işçiyi kapsayan 29 ildeki 69 mağaza önünde çalışanlar yarın greve başlayacak. Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, grev kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sendika ve çalışanlar olarak sürecin bu noktaya gelmesini biz istemedik. Toplu iş sözleşmesi imzalanamadığı için hak mücadelemize grevle devam edeceğiz. İş yerinde üyelerimize yapılan baskılar, mobbingler ve grev kapsamı dışında bırakma girişimleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yazılı müracaat yapılmıştır. İşverenliğin bu süreçteki hoş olmayan tavırları, tüm çalışanları bir kez daha üzmüştür. Bütün mağazalarda belli bir plan doğrultusunda başlayacak grevimizin bizi haklarımızla buluşturmasını diliyorum. 29 Ağustos 2024 Perşembe günü yasal grevimiz, tüm Sarar mağazalarına sendikamızdan grev görevlisi olarak gelecek arkadaşlarımızla birlikte başlatılacaktır. Grev süresince greve katılan üyelerimizin tüm hak edişleri sendikamızın grev fonundan karşılanacak olup herhangi bir mağduriyet yaşanmayacaktır. Grev sonucunda imzalanacak sözleşmeden greve katılmayanlar yasal olarak yararlanamayacaktır."

Kaynak: ANKA

Sendika, Ekonomi, Sarar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öz Büro İş Sendikası Üyesi 400 İşçi Sarar Mağazalarında Grev Başlatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerde Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerde
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
17:06 Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem! Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:51 Eski halinden eser kalmamış Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi
15:22 Beşiktaş’ta neler oluyor Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti Beşiktaş'ta neler oluyor! Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti
14:46 Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat’a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 10:28:44. #1.11#
SON DAKİKA: Öz Büro İş Sendikası Üyesi 400 İşçi Sarar Mağazalarında Grev Başlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement