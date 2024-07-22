Öz-İplik İş Sendikası Genel Başkanı: Tekstil sektöründe markalaşma sorunu var

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Öz-İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Tekstil sektörümüzün ana sıkıntılarından biri markalaşamamasıdır, fason üretim yapmasıdır. Çünkü fason üretim kolayımıza geliyor." dedi.

Rafi Ay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin tekstil sektöründe dünyada ilk 10 ülke içerisinde bulunduğunu belirten Ay, tekstil ve hazır giyim-dokuma sektörünün yılda 20 milyar dolar kazandıran, dış ticaret fazlası veren, istihdamı yüksek bir sektör olduğunu söyledi.

Tekstil sektöründe mesafe alınması için markalaşmanın önemini vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu var olduğu sürece tekstil var olmaya devam edecektir. Tekstilin bu ülkede kalması gerekiyor bunun için markalaşması gerekiyor. Tekstil sektörümüzün ana sıkıntılarından biri markalaşamamasıdır, fason üretim yapmasıdır. Çünkü fason üretim kolayımıza geliyor fasonda kazanmak daha kolay, markalaşmak geri yatırım bir süreç, maalesef işverenlerimiz bu sürece girmediler. Geldiğimiz noktada bize fason üretim yaptıran markalar, bu üretimlerini daha ucuz emeğin olduğu, enerjinin daha ucuz olduğu, daha pazara yakın olan ya da pazarlara ulaşmanın daha kolay olduğu yerlerde üretim yaptırmaya başladılar."

Ay, firmaların ucuz işçilik peşinde olduğuna dikkati çekerek, bunun kaliteyi düşürdüğünü ve sektörden kaymalara sebep olduğunu ifade etti.

Daha önce Türkiye'de üretim yapan birçok firmanın Mısır başta olmak üzere farklı ülkelerde üretim yapmaya başladığına dikkati çeken Ay, "Şu anda daha önce Türkiye'de üretim yapan 130 firmamız, üretimlerini Mısır'da yapıyor. Bu sayı son bir yıl içerisinde tamamlandı." bilgisini paylaştı.