Öz Sağlık-İş Edirne Şube başkanlığını 38 oyla yeniden Emre Promet kazandı - Son Dakika
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Öz Sağlık-İş Edirne Şube başkanlığını 38 oyla yeniden Emre Promet kazandı

Öz Sağlık-İş Edirne Şube başkanlığını 38 oyla yeniden Emre Promet kazandı
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Öz Sağlık-İş Edirne Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimde mevcut başkan Emre Promet, 38 oyla rakibi Ayşe Eldem'i geçerek yeniden başkan seçildi. 69 delegenin oy kullandığı seçimde Eldem 31 oyda kaldı.

Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) Edirne Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut Şube Başkanı Emre Promet yeniden başkanlığa seçildi.

Kıyık Caddesi'ndeki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen genel kurulda, Öz Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcısı İsmail Öztürk divan başkanlığına seçildi.

Öztürk, sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin kazanılmış haklarının korunması ve refah düzeylerinin artırılması için çalıştıklarını belirterek, "Güçlü bir sendikal vizyon ile emekçilerin yolunu açmaya, aydınlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Öz Sağlık-İş Edirne Şube Başkanı Emre Promet de Edirne'de 22 kurumda, 1493 üye ve 24 temsilciyle faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Promet, "Çalışanlarımızla ortak kararlar neticesinde, istişare ederek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu da bizlere sendika içi demokrasiyi ve istişare kültürünü güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile mali raporlar sunuldu.

Genel kurulda gerçekleştirilen seçimde mevcut Şube Başkanı Emre Promet ile başkan adayı Ayşe Eldem yarıştı.

69 delegenin oy kullandığı seçimde Promet 38, Eldem ise 31 oy aldı. Promet, Öz Sağlık-İş Edirne Şubesinin yeniden başkanı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öz Sağlık-İş Edirne Şube başkanlığını 38 oyla yeniden Emre Promet kazandı - Son Dakika

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